Mais de 215 mil pessoas vão trabalhar na aplicação do Concurso Nacional Unificado

Prova acontece no domingo / Divulgação

As provas do CPNU (Concurso Público nacional Unificado) serão aplicadas no próximo domingo, 5, em modelo inovador de seleção criado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público). Ao todo, cerca de 215 mil colaboradores estarão envolvidos na aplicação das provas em todo o País, em 228 municípios, o que representa, em média, 10% do total de inscritos no CPNU .

Para garantir a execução segura do concurso, a logística, inspirada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), contará com aplicadores, fiscais de prova , gestores e uma rede de servidores de órgãos de segurança. “Muitas vezes , as pessoas se concentram nesse número de 2 milhões e 100 mil inscritos e não imaginam quantas pessoas precisamos para organizar uma prova desse tamanho. O contingente de pessoas que nós estamos organizando para participar da aplicação, desde o planejamento até toda a parte da elaboração de provas, distribuição de provas, aplicação, depois a logística de reversa e correção, chega à casa de 215 mil pessoas”, explica o diretor de Logística, Alexandre Retamal .

Para atender a demanda expressiva de candidatos, foi necessária a contratação de um quantitativo de colaboradores para todo o ciclo, que envolve desde o planejamento até a logística reversa, além de segurança e operacionalidade. Para isso, o Ministério da Gestão contou com o suporte de órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal. Foi dada especial atenção ao treinamento e qualificação dos trabalhadores que irão compor a equipe de aplicação das provas.

“O Ministério da Gestão e o Governo Federal usaram como base a experiência do Enem porque temos 25 anos de aplicação do Enem. Ampliamos e aprimoramos as orientações dos órgãos de segurança, principalmente d o Ministério da Justiça nessa coordenação, para a gente garantir uma segurança mais ampliada”, afirmou Retamal .

Locais de prova

Foram definidos 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas, sendo 94,6% da população apta a participar com deslocamento de até 100 km. As salas estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. Para manter a segurança e a lisura da prova, foram estabelecidas diretrizes de segurança dentro e fora dos locais de aplicação. As 1.442 rotas de distribuição foram mapeadas e serão utilizadas para levar a prova aos locais. Em todo o país, serão 4.146 coordenações de aplicação, sendo cerca de 517 participantes do concurso por coordenação.

Dentro das salas de aula, os fiscais foram orientados a não permitir que os candidatos saiam com o caderno de provas e nem realizem anotações do gabarito no cartão de confirmação. Essas ações visam reforçar a segurança do concurso e coibir que eventuais quadrilhas acessem as questões e, consequentemente, enviem as respostas para aplicantes que estão fazendo o concurso.

*Com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.