Mais de 488 mil aposentados já foram aos Correios contestar descontos

Antônio Cruz

Em apenas duas semanas de atendimento presencial, mais de 488 mil aposentados e pensionistas compareceram a agências dos Correios em todo o país para contestar descontos irregulares em seus benefícios previdenciários. A medida foi implementada no dia 30 de maio, com o objetivo de atender especialmente aqueles que têm dificuldades de acesso à internet e aos canais digitais do INSS.

Segundo o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, o número é expressivo e reforça a importância de um atendimento mais próximo e acessível. “É um atendimento humanizado, olho no olho, em que a pessoa se sente segura”, afirmou durante visita à agência central dos Correios em São Paulo, nesta sexta-feira (13).