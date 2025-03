Mais de 600 itens hospitalares sÃ£o produzidos por reeducandos em MS

Agepen

Na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2, em Campo Grande, o barulho das máquinas de costura não representa apenas uma nova chance para os internos, com trabalho e capacitação, mas também um apoio fundamental à saúde pública com a produção de enxovais hospitalares.

Em uma parceria inovadora entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Hospital São Julião, mais de 600 itens hospitalares já foram confeccionados pelos reeducandos, garantindo suprimentos essenciais para a assistência aos pacientes.

A parceria teve início diante da dificuldade do Hospital São Julião em encontrar mão de obra especializada para a costura de paramentos, essenciais para as mais de 70 cirurgias diárias realizadas no local. O hospital fornece os insumos, enquanto a agência penitenciária entra com a mão de obra e o maquinário, permitindo que o trabalho prisional beneficie diretamente a população.

Já o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressalta a importância do projeto para a ressocialização dos internos. “Essa parceria representa um marco significativo. Através do trabalho, oferecemos uma oportunidade real de reintegração à sociedade e contribuímos diretamente para uma instituição de excelência. Estamos extremamente satisfeitos com essa colaboração”, afirma.

É o que acredita também o reeducando R.P.V., um dos responsáveis pela produção na Gameleira 2.”Agradeço a oportunidade que estão nos dando. Isso traz reconhecimento do nosso trabalho e nos permite ajudar o próximo. Com a costura, posso sustentar minha família e, ao sair, quero continuar exercendo essa profissão”, afirma, expressando o impacto positivo dessa iniciativa.

Parceria que reabilita

A Agepen e o HSJ formalizaram, na última semana, a continuidade dessa parceria, garantindo que os detentos possam seguir contribuindo de forma voluntária e, ao mesmo tempo, recebendo remição de pena conforme previsto na Lei de Execução Penal.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições em “reabilitar vidas”, seja proporcionando mais saúde à população ou promovendo a ressocialização dos internos, reduzindo a reincidência criminal.