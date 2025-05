Mais de 7 toneladas de resíduos são arrecadados no Drive-Thru da Reciclagem

Agems

O balanço oficial do 14º Drive Thru da Reciclagem, realizado em Campo Grande nos dias 20, 21 e 22 de março, comprova o sucesso da ação conjunta que mobilizou a população em prol da sustentabilidade e da economia circular.

Parceira da iniciativa coordenada pela Du Bem Negócios Sustentáveis, a Agência Estadual de Regulação de Mato Grrosso do Sul (Agems) marcou presença com atividades educativas e ações de conscientização que chegaram a 180 crianças e jovens estudantes.

O diretor-presidente da agência, Carlos Alberto de Assis, e as diretoras Iara Marchioretto (Saneamento Básico e Resíduos Sólidos) e Rejane Monteiro (Inovação e Relações Institucionais) receberam nesta semana da fundadora da Du Bem, Ana Franzoloso, o relatório final com o balanço dos resultados.

Nas 14 edições já realizadas do projeto, a ação ajudou a preservar o equivalente a 680 milhões de litros de água, graças ao descarte ambientalmente correto de medicamentos vencidos e óleo de cozinha usado. O impacto é equivalente ao consumo de água de uma cidade de médio porte por vários meses — um resultado expressivo da força coletiva em prol do meio ambiente.

"É uma satisfação ver que, como pessoas e como instituição, estamos contribuindo, com o presente e um futuro sustentável. E, principalmente, ver que estamos formando cidadãos conscientes, que irão replicar todo esse conhecimento em casa, na escola, na comunidade", disse Carlos Alberto de Assis.

Educação ambiental e engajamento social

Ao todo, mais de 7 toneladas de resíduos foram arrecadadas em três dias de evento de março no estacionamento do Bioparque Pantanal, somando papel misto, plástico, vidro, papelão, eletrônicos, óleo de cozinha usado, medicamentos vencidos, entre outros materiais. A ação também promoveu doações de roupas, brinquedos, livros, mudas de árvores e alimentos não perecíveis.

A educação ambiental realizada pela Agems é uma das principais atividades do Drive Thru nas recentes edições. Por meio de jogos e dinâmicas interativas, a Agência levou conhecimento sobre saneamento básico, destacando o abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos a cerca de 180 crianças e jovens estudantes.

As atividades foram desenvolvidas para estimular a reflexão e incentivar hábitos sustentáveis desde a infância, além de promover a cidadania ativa, sob orientação da coordenadora de educação Ambiental, Nauristela Paniago, da coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, Danielle Adma Vendimiati e demais profissionais da Diretoria de Saneamento Básico.

Além da vertente educativa, o evento promoveu ações sociais nas áreas de saúde, cultura de paz, agroecologia, empreendedorismo e empoderamento feminino.

ODS, presente responsável, futuro sustentável

"Para nós, esses resultados são muito significativos, porque mostra a nossa integração real às metas de importante Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] da Agenda 2030 da ONU", destaca a diretora Iara. "As metas de educação de qualidade, água potável e saneamento, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e parcerias para o desenvolvimento são objetivos concretos também na agenda da regulação".

Números do impacto ambiental gerado na 14º edição:

4.720 kg de eletrônicos

630 kg de papel misto

560 kg de vidro

480 kg de papelão

230 kg de plásticos diversos

133 litros de óleo de cozinha usado

636 livros doados

350 mudas entregues à população

52 kg de latinhas

150 kg de medicamentos vencidos recolhidos

As ações não param. Entre 5 e 7 de junho já está programada a 15ª edição do Drive Thru da Reciclagem, com proposta ampliada, fortalecendo ainda mais as vertentes de saúde e cultura.

"Como reguladores, o desenvolvimento sustentável é um dos grandes focos do nosso posicionamento institucional, do nosso compromisso com a construção de um estado mais consciente e alinhado às boas práticas ambientais. Estamos mais presentes e mais próximos da sociedade, para transformar atitudes e fortalecer parcerias", afirma a diretora Rejane Monteiro.

