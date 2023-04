Marília Mendonça: Ministério Público denuncia jovem que postou fotos da cantora morta

Cantora teve fotos da necrópsia vazadas na internet / Instagram (mariliamendonçacantora05)

O Ministério Público do Distrito Federal apresentou denúncia à Justiça contra um rapaz de 22 anos, que havia sido preso preventivamente no dia 17 de abril, em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

O acusado teria divulgado fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente de avião em novembro de 2021. A prisão se deu no âmbito da operação Fenrir, que age reprimindo os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na ‘internet’.

Também foram divulgadas fotografias de laudos do cantor Daniel Diniz

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver (tornar alguém ou algo desvalorizado), pode ser detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, conforme o art. 212 do Código Penal. A investigação apontou que o suspeito mantinha um perfil no Twitter para divulgar imagens de artistas falecidos. Também foram divulgadas fotografias de laudos periciais do cantor Daniel Diniz, morto em 2019 em acidente aéreo.

O jovem foi denunciado ainda, sob acusação de ter divulgado símbolos do nazismo, por racismo e xenofobia e ter compartilhado em suas redes sociais, entre junho de 2022 e abril de 2023, símbolos, emblemas, ornamentos ou distintivos com a cruz suástica.