Marinha abre 570 vagas para níveis fundamental e médio técnico

Marinha abre inscrições / Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu 570 vagas de níveis fundamental com Curso de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-FIC) e médio técnico.

Os interessados deverão passar por processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias (SMV-PR). Podem participar homens e mulheres com idade entre 18 anos e menos de 41 anos na data de incorporação, entre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas até 29 de janeiro. O processo seletivo para o SMV-PR é regional, portanto cada Distrito Naval (DN) abre vagas conforme sua necessidade. Além disso, o voluntário fará todas as etapas no DN para o qual fez sua inscrição. Em Ladário, o Comando do 6º Distrito Naval, tem 19 vagas.

Conforme o Diário Corumbaense, os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o DN de preferência e ler o Aviso de Convocação por completo.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva com 50 questões, sendo 25 questões sobre Língua Portuguesa e 25 sobre Formação Militar-Naval. Os aprovados serão convocados para as próximas etapas: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Verificação de Documentos (VD), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Designação à Incorporação e Incorporação.

Confira a distribuição das vagas por Distrito Naval:

1DN: 197 vagas

2DN: 47 vagas

3DN: 106 vagas

4 DN: 20 vagas

5DN: 58 vagas

6DN: 19 vagas

7DN: 54 vagas

8DN: 31 vagas

9DN: 38 vagas



Total: 570 vagas