Marinha do Brasil está com inscrições para fuzileiros navais em Ladário

Monumento histórico de Ladário / Prefeitura municipal

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais das Turmas I e II/2026. Ao todo, são oferecidas 1.680 vagas, com 240 delas destinadas ao público feminino.

Para o município de Ladário, a 428 quilômetros de Campo Grande, estão sendo disponibilizadas 39 vagas, divididas entre as duas turmas do curso. A primeira turma contará com 10 vagas, enquanto a segunda turma terá 29 vagas disponíveis.

Além de Ladário, as oportunidades estão distribuídas em diversas cidades do país, como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

**Requisitos e Remuneração**

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de março de 2025 e podem ser feitas pelo site da Marinha ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”. A taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Para participar, os candidatos devem cumprir alguns requisitos, como: ter entre 18 e 22 anos até 30 de junho de 2026; possuir ensino médio completo; altura entre 1,54m e 2,00m; e não ter estado civil como casado(a) ou com união estável.

O curso de formação tem duração de aproximadamente 17 semanas, durante as quais os alunos recebem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90. Após a conclusão do curso, o salário inicial será de R$ 2.294,50.

O processo seletivo inclui provas de português e matemática, inspeção de saúde, testes de aptidão física, avaliação psicológica e conferência de dados biográficos e documentos pessoais.