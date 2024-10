Mário Jornaleiro: Duas décadas de dedicação e amizade nas ruas de Aquidauana

Mario quase supera venda de acidentes fixos / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Após um período afastado, Mário Nélson Martins, conhecido carinhosamente como “Mário Jornaleiro”, retorna às ruas de Aquidauana para vender a edição do Jornal O Pantaneiro. Com 61 anos e quase 20 anos de história na venda de jornais, Mário é uma figura emblemática da cidade, reconhecido não apenas pelo trabalho, mas pela amizade que construiu ao longo dos anos.

Mário começou sua jornada em 2004, quando decidiu levar as notícias até a porta dos seus clientes. “No começo, era só eu vendendo o jornal, mas com o tempo, fui fazendo amigos. Chegava nas casas, batia palma e conversava. O pessoal até brincava que eu parava muito para conversar, mas eram muitos clientes e eu sempre procurava dar atenção a todos”, relembra Mário, com um sorriso no rosto.

Mario Jornaleiro com edição do Jornal O Pantaneiro - Foto: Celine Regis/Jornal O Pantaneiro

A trajetória de Mário é marcada por seu comprometimento e pelo carinho que dedica a cada cliente. Ele se tornou parte da história do jornal e da própria cidade, contribuindo para a fidelização de uma clientela que o considera um amigo. “Já vendi 436 jornais por semana. O Pantaneiro tinha 500 assinantes, e eu vendia a maior parte deles”, conta.

Após um período longe da venda de jornais, Mário decidiu retomar sua atividade, buscando novamente a interação com as pessoas e a sensação de liberdade que a caminhada proporciona. “Estava em casa, cuidando da casa e fazendo almoço. Agora, estou voltando a caminhar, a me movimentar. Voltar a vender jornal é um recomeço para mim”, afirma.

A volta de Mário Jornaleiro não é apenas um retorno às ruas, mas um reencontro com a comunidade. Para ele, cada jornal vendido representa uma conexão, uma conversa e uma nova amizade.