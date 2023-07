Massa de ar seco predomina e Aquidauana registra baixa umidade do ar

Tempo será ensolarado / O Pantaneiro

Uma massa de ar seco predominou em grande parte do interior do Brasil no último domingo, 30. Aquidauana enfrenta umidade relativa do ar entre 10 e 30%.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), este padrão é típico desta época do ano e favorece a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar no período da tarde.

No mapa, a cor laranja indica umidade baixa em grande parte do Centro-Oeste, toda a porção sul da Região Norte, interior do Nordeste, faixa oeste de Minas Gerais e norte de São Paulo. O mapa também mostra as áreas onde a umidade relativa do ar ficou abaixo de 20%, exemplificada com tons mais rosados.

A recordação é ingerir bastante água e evitar exercícios físicos em horários mais quentes.