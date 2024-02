Matéria homenageia fundador do Clube de Laço Lino do Amaral

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 29/2024, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que denomina "Carlos Cardinal de Jesus " trecho da Rodovia MS-380, da forma que especifica. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A denominação abrange o trecho entre a sua intersecção com a BR-463 e a rua Guia Lopes no Município de Ponta Porã. O homenageado é um dos fundadores do clube de Laço Lino do Amaral em Ponta Porã e chegou em Mato Grosso do Sul aos três anos de idade, tendo se estabelecido com sua família na região de Lagunita, em 1929.

"Sempre ajudando com gado e tudo mais que o clube de Laço Lino do Amaral em Ponta Porã precisava para a realização das festas, Carlos Cardinal de Jesus é admirado em toda a região pelo seu esforço para o desenvolvimento econômico local da região em que se encontra o trecho a ser denominado", justificou o deputado Marcio Fernandes.