Mato Grosso do Sul acelera ações para transição energética

A iniciativa tem como objetivo apoiar a construção de um instrumento estratégico para orientar políticas públicas, investimentos e ações voltadas à transição energética
Divulgação/Governo de MS
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) publicou Edital de Chamamento Público destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil para elaborar o Plano Estadual de Transição Energética de Mato Grosso do Sul (PETE-MS). As propostas podem ser enviadas a partir do dia 11 de junho.
A iniciativa tem como objetivo apoiar a construção de um instrumento estratégico para orientar políticas públicas, investimentos e ações voltadas à transição energética no Estado, com foco em economia de baixo carbono, segurança energética, desenvolvimento sustentável, inovação e transição justa.
O chamamento público busca selecionar uma Organização da Sociedade Civil para desenvolver, de forma técnica, participativa e institucional, o Plano Estadual de Transição Energética de Mato Grosso do Sul. O Plano deverá reunir diagnósticos, cenários, diretrizes, metas, indicadores e estratégias para subsidiar o planejamento energético estadual, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa, o fortalecimento das energias renováveis, a eficiência energética e a promoção de uma economia mais sustentável e competitiva.
Podem participar do chamamento público as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que atendam aos requisitos previstos no edital, especialmente quanto à regularidade documental, capacidade técnica e experiência compatível com o objeto da parceria. Outros requisitos são a necessidade de comprovação de experiência prévia em projetos, estudos ou programas relacionados à descarbonização da economia, energias renováveis, políticas climáticas, planejamento energético ou temas correlatos.
|Etapa
|Data
|Publicação do edital
|1º/06/2026
|Período para envio das propostas
|11/06/2026 a 1º/07/2026
|Data-limite para envio das propostas
|1º/07/2026
|Sessão pública de abertura das propostas
|2/07/2026
|Análise das propostas
|3/07/2026 a 07/07/2026
|Divulgação do resultado preliminar
|10/07/2026
|Prazo para recursos
|13/07/2026 a 17/07/2026
|Homologação e resultado definitivo
|Até 31/07/2026
As propostas deverão ser apresentadas conforme as orientações estabelecidas no edital, por meio do sistema oficial TransfereMS. As organizações interessadas devem consultar integralmente o edital, observar os documentos exigidos e cumprir os prazos estabelecidos no cronograma oficial.
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