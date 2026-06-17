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Mato Grosso do Sul amplia cobertura de esgoto para 77,04% e acelera rumo à universalização

O avanço é resultado dos investimentos em infraestrutura realizados nos últimos anos, com a implantação de redes coletoras, estações elevatórias, estações de tratamento e novas ligações domiciliares

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 13:46

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Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul ampliou em quase cinco pontos percentuais o atendimento por rede de esgoto em menos de um ano e se firma como destaque nacional na corrida pela universalização do saneamento básico. Dados mostram que a cobertura de esgoto nos municípios atendidos pela companhia saltou de 72,34% em agosto de 2025 para 77,04% em maio de 2026, um avanço de 4,7 pontos percentuais em apenas nove meses.

O avanço registrado em Mato Grosso do Sul segue na contramão do que é observado em grande parte do país. Enquanto o Estado amplia a cobertura dos serviços e acelera a universalização do saneamento, levantamento do Instituto Trata Brasil aponta que cerca de 90 milhões de brasileiros, o equivalente a 43,3% da população, ainda não possuem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto.

Além disso, o setor ainda convive com baixos níveis de investimento em diversas regiões brasileiras, dificultando o cumprimento das metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento. Impulsionado por um amplo programa de investimentos em infraestrutura, Mato Grosso do Sul vem antecipando metas previstas para 2033 e se posicionando entre os estados mais avançados do país em saneamento básico.

O Novo Marco Legal estabelece que, até aquele ano, 90% da população brasileira deverá contar com coleta e tratamento de esgoto. Os resultados já aparecem em diversas cidades sul-mato-grossenses. Pelo menos 30 municípios atendidos pela Sanesul registram cobertura superior a 90%, entre eles Bataguassu, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Selvíria, Ponta Porã, Laguna Carapã, Paranaíba, Inocência, Bonito, Chapadão do Sul, Amambai, Angélica e Dourados.

Em alguns casos, os índices já se aproximam da universalização. Bataguassu, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Três Lagoas, Alcinópolis, Caracol, Japorã, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Inocência e Paranaíba alcançaram 99% de cobertura.

O avanço é resultado dos investimentos em infraestrutura realizados nos últimos anos, com a implantação de redes coletoras, estações elevatórias, estações de tratamento e novas ligações domiciliares. Nos últimos meses, a Sanesul intensificou obras em dezenas de municípios, contribuindo para elevar os índices de cobertura e acelerar o processo de universalização dos serviços.

Enquanto o Brasil ainda enfrenta desafios históricos para ampliar o acesso ao saneamento básico, Mato Grosso do Sul apresenta indicadores que colocam o Estado em posição privilegiada para antecipar as metas nacionais e manter uma das mais amplas estruturas de coleta e tratamento do país.

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