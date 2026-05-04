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Mato Grosso do Sul avança no combate à pobreza

A redução contínua dos índices de pobreza acontece desde janeiro de 2023

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 16:23

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Divulgação/Governo de MS

Com uma economia pujante e oportunidades de inclusão social, Mato Grosso do Sul avança no combate à pobreza. Em apenas dois anos (de março de 2024 a março de 2026), 44.604 sul-mato-grossenses melhoraram de vida e deixaram a situação de pobreza, de acordo com os dados do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica é realizada por meio de programas estruturantes, sob responsabilidade da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), do Governo do Estado.

O MS Supera, que paga R$ 1.621,00 para estudantes de baixa renda no Ensino Médio Profissionalizante e Superior, foi ampliado para 2.500 vagas em 2026, sendo que 750 novos estudantes foram convocados neste mês para assinar o Termo de Concessão do benefício.

Quase 900 beneficiários do programa Mais Social já fizeram cursos do MS Qualifica, para aproveitar as oportunidades de emprego e de empreendedorismo. Isso sem contar os programas como Cuidar de Quem Cuida, com mais de 2 mil beneficiários; o Energia Social, que paga a conta de luz de milhares de famílias; o Recomeços, que ajuda mulheres vítimas de violência, além das 46 mil famílias com cartões do Mais Social e as 20 mil cestas alimentares entregues todos os meses a indígenas em 88 aldeias de 27 municípios.

De acordo com o módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua (IBGE), 34 mil famílias em Mato Grosso do Sul deixaram a condição de insegurança alimentar somente em 2024. E com a busca ativa nos 79 municípios do Estado para incluir as pessoas em situação de extrema pobreza e que não recebem outros benefícios, o Mais Social inverteu a lógica dos programas sociais e é um dos principais instrumentos para retirar as famílias da pobreza.

A redução contínua dos índices de pobreza acontece desde janeiro de 2023. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, mais de 40 mil pessoas saíram da pobreza entre 2023 e 2024 em Mato Grosso do Sul, considerando o rendimento domiciliar per capita de até US$ 6,85 por dia.

Considerando a faixa de extrema pobreza (até US$ 2,15/dia), a queda foi de 40,74% nos dois anos. Com isso, Mato Grosso do Sul tem o 3º menor índice de extrema pobreza do País, ao lado de MT e GO (os três com 1,6%), atrás apenas de SC (1,2%) e RS (1,4%).

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