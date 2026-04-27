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Imunização

Mato Grosso do Sul conquista nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal

Atuação marca posição do Estado pelo segundo ano consecutivo frente ao cenário nacional

Da redação

Publicado em 27/04/2026 às 15:05

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Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul se mantém como referência nacional em imunização e, pelo segundo ano consecutivo, alcançou nota máxima (100 pontos) e o 1º lugar no indicador de cobertura vacinal do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O resultado consolida o Estado na liderança nacional e reflete a efetividade das estratégias coordenadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com os municípios, garantindo alta cobertura em diferentes públicos e imunizantes.

A metodologia do ranking considera o número de doses aplicadas — incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única — em relação à população-alvo, evidenciando a capacidade da rede pública de alcançar níveis elevados de proteção coletiva.

Ao longo de 2025, o Estado intensificou campanhas, ampliou o acesso à vacinação e manteve indicadores acima das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, com destaque para ações extramuros, vacinação em escolas e estratégias voltadas à busca ativa de não vacinados.

Ações estratégicas ampliam alcance

O alto desempenho do Estado é sustentado por um conjunto de ações articuladas dentro do programa MS Vacina Mais, principal estratégia estadual para ampliação das coberturas vacinais.

A partir dele, são desenvolvidas iniciativas como o Aluno Imunizado, a exigência de declaração de vacinação atualizada em parceria entre as áreas de saúde e educação, e a estratégia Cuidar de Quem Cuida, voltada à imunização de profissionais de saúde — medidas que ampliam o alcance da vacinação em públicos estratégicos.

Essas ações se integram às campanhas nacionais, como vacinação em áreas de fronteira, campanhas contra a influenza e vacinação nas escolas, fortalecendo a cobertura vacinal e garantindo maior acesso da população aos imunizantes em todo o Estado.

Consolidação de resultados

Para a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, o desempenho contínuo está diretamente relacionado à qualificação da gestão e ao monitoramento permanente dos indicadores.

“Trata-se de um resultado sustentado por planejamento técnico, monitoramento sistemático das coberturas vacinais e adoção de estratégias baseadas em evidências. A integração entre Estado e municípios tem sido determinante para ampliar o acesso, reduzir bolsões de não vacinados e garantir homogeneidade nas coberturas”, destacou.

Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destaca que o volume expressivo de imunizações reflete ainda a capacidade operacional da rede e o compromisso com a saúde pública. “Alcançar esse quantitativo de doses aplicadas demonstra a eficiência da nossa rede e o alinhamento com os municípios. Esse resultado está inserido em um conjunto de medidas estruturantes voltadas à qualificação da assistência e à ampliação do acesso à vacinação em todo o Estado”, finaliza.

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