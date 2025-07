Mato Grosso do Sul cria mais de 3 mil vagas formais

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 3.087 novas vagas de emprego formal em maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na segunda-feira (30). Com isso, o Estado acumula no ano 20.898 novos postos de trabalho com carteira assinada, elevando para 691.203 o total de trabalhadores formais.



Os números de maio mostram distribuição equilibrada entre setores e municípios. Do total de vagas criadas, 1.991 foram preenchidas por homens e 1.096 por mulheres. O setor de Serviços liderou com 1.007 novas contratações, seguido pela Construção Civil (838), Indústria (723), Comércio (319) e Agricultura (200).



Na divisão por municípios, Campo Grande ficou na liderança com 840 vagas geradas. Já os municípios da região leste, conhecida como Vale da Celulose, somaram juntos 1.195 novas vagas. Entre eles, destacam-se Inocência (291), Ribas do Rio Pardo (244), Aparecida do Taboado (203), Três Lagoas (168) e Chapadão do Sul (138).



Dourados, segunda maior cidade do Estado, ficou com saldo positivo de 276 vagas. São Gabriel (138) e Nova Andradina (105) também estão entre os municípios que mais geraram empregos formais em maio.



Com o resultado de maio, Mato Grosso do Sul manteve trajetória de crescimento do emprego formal no ano, com saldos mensais de 3.297 vagas em janeiro, 8.240 em fevereiro, 1.309 em março e 4.965 em abril.



As informações detalhadas integram o Boletim Mercado de Trabalho, elaborado pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

