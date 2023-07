Mato Grosso do Sul deve registrar frio de 3°C na próxima semana

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê a chegada de uma nova frente fria em Mato Grosso do Sul.O tempo seco e o cenário de bloqueio atmosférico começa a mudar a partir de quarta a quinta-feira, dias 12 e 13. O Estado pode registrar mínimas de 3°C, principalmente na região sul.

Conforme a previsão, a chegada de uma nova frente fria que irá ‘quebrar’ essa configuração atmosférica. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do

O monitoramento indica que após a passagem da frente fria, é esperado queda mais acentuada das temperaturas a partir de quinta e as menores na sexta-feira, 14, entre 5 e 8°C. "Contudo, alguns modelos de previsão do tempo indicam valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3 e 4°C. Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7 e 8°C. Por isso, deve-se acompanhar as próximas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo.