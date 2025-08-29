Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 15:30

Mato Grosso do Sul é o 3º estado com menor pobreza

Os dados constam no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública

Da redação

Publicado em 29/08/2025 às 11:20

Laucymara Ayala Ajala/Sead

Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição entre os estados brasileiros com menor percentual de domicílios com renda per capita inferior à linha de pobreza, fixada em R$ 218 mensais. Os dados constam no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na quarta-feira (27), em Brasília.

De acordo com o levantamento, apenas três estados têm menos de 2% da população abaixo da linha de pobreza: Santa Catarina (1,65%), Rio Grande do Sul (1,74%) e Mato Grosso do Sul (1,79%). O ranking utiliza 100 indicadores distribuídos em 10 pilares estratégicos para avaliar gestão pública e ambiente de desenvolvimento nos estados.

O desempenho de Mato Grosso do Sul é associado a programas estruturados pelo Governo do Estado, como o Mais Social, executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), em parceria com a Fundação do Trabalho (Funtrab). O programa atende mais de 38 mil famílias com transferência de renda de R$ 450 mensais, destinados à compra de alimentos, gás de cozinha e produtos de higiene e limpeza. O uso do cartão é vedado para a aquisição de bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco.

Além do benefício, os participantes têm acesso a cursos de qualificação gratuitos oferecidos pelo MS Qualifica. Em Ponta Porã, por exemplo, Alex Divino da Cruz, beneficiário do Mais Social, participou do curso de produção de bolo no pote, com o objetivo de se capacitar para iniciar atividade empreendedora.

Outra iniciativa da Sead é a busca ativa, que já incluiu mais de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade econômica no Mais Social. A ação é realizada nos 79 municípios do estado.

A indígena Ana Farias Jose, residente na aldeia Água Funda, em Campo Grande, relatou que a inclusão no programa garantiu maior segurança alimentar para sua família.

O governo estadual mantém ainda o programa MS Supera, que paga um salário mínimo a 1.856 estudantes de baixa renda matriculados em cursos técnicos de nível médio ou universitários, em instituições públicas ou privadas.

No Ranking de Competitividade, Mato Grosso do Sul também apresentou avanço no pilar Capital Humano, passando da 17ª posição para a vice-liderança nacional. Nesse pilar, o estado ficou em primeiro lugar no menor número de pessoas desocupadas por longo prazo (dois anos ou mais), manteve a 6ª colocação na proporção de população economicamente ativa com ensino superior e subiu para a 9ª posição em qualificação dos trabalhadores.

Geral

ALEMS celebra prêmio de competitividade conquistado por MS

