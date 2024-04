Mato Grosso do sul encerra abril com nova onda de calor

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

O estado de Mato Grosso do Sul enfrenta o final de abril sob o domínio de uma nova onda de calor, acompanhada por um período de baixa umidade do ar.

Segundo o ClimaTempo, a origem desse calor está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera, que atuará como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, resultando em altas temperaturas.

Nos próximos dias, uma área de alta pressão na média ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e se deslocará lentamente para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e o início de maio. Este sistema, praticamente estacionado sobre o Centro-Sul brasileiro, atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para a região, o que intensificará o ar seco e quente.

"Uma das características desse sistema é a intensificação do calor de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas. Isso contribui para elevar as temperaturas dia após dia, mesmo no outono, época em que as temperaturas normalmente caem. A falta de uma massa de ar frio suficientemente forte para provocar uma mudança significativa nas condições do tempo mantém o domínio do ar quente sobre grande parte do país".

Espera-se que esse calor persista em boa parte do Centro-Sul do Brasil pelo menos até o dia 2 de maio. No entanto, os modelos meteorológicos indicam uma possível manutenção desse padrão além deste período, podendo durar ao longo da primeira semana de maio. Esse cenário será monitorado nos próximos dias para avaliar seu impacto e duração.