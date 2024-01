Mato Grosso do Sul inicia cursos para formar mais 515 novos policiais militares

Divulgação

Reafirmando o compromisso com a segurança pública, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou o Curso de Formação de Soldados (CFSD), com 495 alunos; e o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com 20 cadetes matriculados.

A formação dos alunos-soldados será realizada no CEFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças) e dos cadetes na APM (Academia de Polícia Militar). Os alunos já se apresentaram na manhã desta segunda-feira.

Os quase 500 alunos-soldados irão realizar o curso, que contará com disciplinas como: Direitos Humanos, Direito Constitucional e Administrativo, Direito Penal, Defesa Pessoal, Atendimento Pré-Hospitalar, Psicologia e Saúde Mental, Educação Física, Policiamento de Choque, entre outras que visam a formação técnica-profissional dos futuros soldados da Corporação.

Já o CFO conta com 20 cadetes, que irão ter em sua malha curricular disciplinas voltadas para a área militar, técnicas e doutrinas policiais, teorias e práticas de gestão e psicologia. Também irão realizar estágios operacionais e administrativos nas Unidades da PMMS.

Os alunos-soldados foram recepcionados pela Subcomandante-Geral e Comandante-Geral em exercício, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião e pela Secretária de Administração Ana Carolina Araújo Nardes. A Coronel PM Neidy deu boas-vindas aos alunos, desejando sucesso no curso.

Por fim, a Secretária de Administração, Ana Nardes, disse que o CFSD foi elaborado juntamente com a PMMS, com o objetivo de fortalecer o quadro de segurança no Estado. "A partir de hoje, todos são servidores públicos, vão servir e proteger a população, mesmo com o risco da própria vida", disse ela.