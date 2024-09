Mato Grosso do Sul possui 5.039 vagas de emprego

Divulgação

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta segunda-feira (23) 5.039 vagas de emprego em 520 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado. A capital, Campo Grande, lidera as oportunidades, com 1.812 postos, sendo 130 para auxiliar de linha de produção e 100 para motorista de carreta, entre outros.



Na segunda posição em número de oportunidades, Sidrolândia possui 512 vagas, sendo 155 para assistente administrativo. O município de Ribas do Rio Pardo vem em seguida com 440 vagas, com 66 para carreteiro.



Na esteira do crescimento econômico, Chapadão do Sul está com 407 postos de trabalho em 85 cargos.



A lista completa de vagas você pode conferir aqui, além de conferir os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.