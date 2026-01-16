Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026

Saúde

Mato Grosso do Sul registra 132 casos suspeitos de dengue

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 131 casos prováveis, sendo 2 confirmados

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 17:39

É preciso estar atento à limpeza dos terrenos / Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul já registrou 132 casos prováveis de Dengue, sendo 2 casos confirmados, em 2026. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 1ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quinta-feira (15). Segundo o documento, nenhum óbito foi confirmado em decorrência da doença ou está em investigação.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 131 casos prováveis, sendo 2 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Até o momento, nenhum caso da doença foi confirmado em gestantes.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Clima

Semana termina com previsão de chuva e calor em Aquidauana

As temperaturas previstas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia

Luto

Aquidauana se despediu de Doraci de Souza Pinheiro aos 91 anos

