Mato Grosso do Sul registra queda nos índices de roubo e furto em 2025

A redução dos índices é resultado da atuação firme e estratégica da unidade no enfrentamento ao crime organizado / Divulgação/Governo de MS

Os investimentos do Governo do Estado em segurança pública seguem refletindo na redução dos índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul. Dados da Coordenadoria de Estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam queda nos crimes de roubo e furto no período de janeiro a dezembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

O levantamento indica que, em 2025, foram registrados 2.631 roubos em todo o Estado, frente a 3.130 ocorrências em 2024, o que representa uma redução de 15,9%. Entre as modalidades, o roubo seguido de morte apresentou a maior queda percentual, com variação de -23,5%. Na sequência aparecem o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículo (-11,5%) e o roubo em residência (-8,9%).

Os índices de furto também apresentaram redução no Estado. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o total foi de 32.739 ocorrências, resultando em queda de 1,6%. O furto de veículo foi a modalidade com maior redução, com diminuição de 17,2%, seguido do furto em residência, que apresentou retração de 1,2%.

Na Capital, as quedas também foram significativas. Campo Grande registrou redução de 20,7% nos crimes de roubo. O roubo em via urbana caiu 23,1%, passando de 1.553 registros em 2024 para 1.196 em 2025. O roubo ao comércio apresentou queda de 19,5%. Já o roubo de veículos recuou 14,8%, enquanto o roubo em residência teve redução de 11,1%. Em relação ao total de furtos na Capital, foi registrada leve variação positiva de 0,3%. Ainda assim, o furto de veículos apresentou queda expressiva, com redução de 22,1%.

Para o delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Francis Flávio Araújo Tadano Freire, a redução dos índices é resultado da atuação firme e estratégica da unidade no enfrentamento ao crime organizado. “Os resultados também se devem à atuação da DEFURV no enfrentamento às quadrilhas interestaduais, especialmente aquelas voltadas ao furto de caminhonetes e à adulteração de veículos com uso de placas falsas para dar aparência de legalidade, como identificado na Operação Placa Fria”, avaliou.

O comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Emerson de Almeida Vicente, ressalta que os números confirmam a efetividade das estratégias adotadas. “Campo Grande registra queda consistente nos índices de roubos e furtos, resultado direto de um trabalho integrado, planejado e fortalecido por investimentos estratégicos do Governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Riedel. A conclusão do curso de formação, em agosto de 2025, reforçou significativamente nossa capacidade operacional”, afirmou. Segundo o comandante, ao longo de 2025 também foi desenvolvido um planejamento criterioso de ações preventivas e ostensivas, com destaque para a ampliação da setorização da Capital, que passou de 38 para 50 setores, garantindo melhor distribuição do efetivo, respostas mais rápidas e maior presença policial junto à comunidade.

Além da formação dos 427 novos soldados da Polícia Militar, o Governo do Estado realizou, em 2025, o concurso público da Polícia Civil, que deverá incorporar mais 400 novos agentes às delegacias em todo o Estado. No mesmo ano foi promovido o processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar, que incorporou mais 250 novos servidores à segurança pública.

Os investimentos também alcançam a infraestrutura, como a construção do novo prédio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, em Campo Grande. A obra, executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), conta com investimento de R$ 6.120.731,80, está em pleno andamento, com 24,61% de execução, e vai proporcionar melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos servidores.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício, Ary Carlos Barbosa, destaca a integração entre as forças de segurança como fator crucial para os bons resultados.

“Os resultados apresentados são reflexo de uma política pública consistente, baseada em planejamento, integração entre as forças de segurança e investimentos contínuos em pessoal, tecnologia e infraestrutura. O Governo do Estado tem priorizado a segurança pública de forma estratégica, e esses indicadores demonstram que estamos avançando na proteção da população sul-mato-grossense, com ações eficazes tanto na prevenção quanto no combate qualificado à criminalidade”, finaliza.

