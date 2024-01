Mato Grosso do Sul segue entre líderes de rotas do tráfico de drogas

Polícia Rodoviária Federal

O Estado do Mato Grosso do Sul segue como uma das principais rotas do tráfico de drogas no Brasil, registrando um recorde de apreensão de cocaína em 2023, com uma soma, a cada mês, que totaliza até o momento, 32, 6 mil quilos de cocaína, uma quantia a ser acrescida com mais 4,3 toneladas apreendidas recentemente, conforme dados do Ministério da Justiça.



As estatísticas sobre os números apreendidos revelam que a apreensão no ano de 2023, em Mato Grosso do Sul, foi a mais alta para cocaína, em quatro anos. Por fazer fronteira com países como Bolívia e Paraguai, especialistas apontam que o Estado se torna estratégico como a principal “porteira” para a entrada de drogas no Brasil, de onde seguem para diversas regiões do País.



Segurança pública em MS segue atuando nas apreensões



De acordo com a Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), foram contabilizadas 14.732 toneladas da droga apreendidas pelas polícias estaduais, entre 1º de janeiro de 2023, e o início do mês de dezembro.



O mês de fevereiro contabilizou, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a apreensão de 1,9 tonelada de cocaína no tanque de um caminhão na cidade de Sidrolândia, que estavam acondicionadas em três compartimentos escondidos de um caminhão. Esta foi a maior apreensão de cocaína da história da corporação no Mato Grosso do Sul. Essas ações contam sempre com a ajuda de cães farejadores.



Detalhando isso tudo, conforme o levantamento da secretaria, de janeiro a dezembro, foram realizadas 1.933 ações de repressão que resultaram em apreensões de cocaína, em um pico de 190 atuações no mês de maio, que permitiram uma resposta positiva de combate ao tráfico. Já pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram 17.903 toneladas no mesmo período. Em ambas, o número de apreensões foi o mais alto dos últimos quatro anos.



Já a mesma ação para maconha, até o momento, soma-se 2.481 ações que resultaram em apreensão da droga, tendo um pico de atuação, em junho de 2023, com 243 ocorrências. Esses números não expressam quantidade da droga, mas o número de atos realizados pela polícia, como blitz, por exemplo, que permitiram um prejuízo ao tráfico e uma vitória em um combate ostensivo ao tráfico de drogas no Estado.



Para outros tipos de drogas, Mato Grosso do Sul ainda não está nessa rota, uma vez que o número de ações de repressão com resultados positivos de combate é infinitamente menor que para cocaína e maconha, os carros chefes do narcotráfico internacional via Brasil.