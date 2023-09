Mato Grosso do Sul vai enviar aeronave ao Amazonas para ajudar a combater fogo em floresta

O Governo de Mato Grosso do Sul vai enviar para o Estado do Amazonas uma aeronave para combater um incêndio de grande proporção, que atinge área de floresta no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. O governador Eduardo Riedel determinou o envio de um helicóptero com um equipamento chamado de ‘bambi-bucket’, uma espécie de cesto para despejar a água.

"Conversei com governador Wilson Lima que fez essa solicitação, e vamos enviar essa aeronave para apoiar o combate a esse incêndio no Amazonas. Esperamos que essa atuação conjunta tenha sucesso no controle do fogo", disse o governador Eduardo Riedel.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, o estado teve êxito no controle dos incêndios e consegue apoiar o governo do Amazonas, com uma aeronave que seguirá já no próximo domingo (1) para Manaus.

"Como nós já recebemos apoio também de estados vizinhos, o governador Riedel decidiu retribuir a ajuda. Neste momento como não está sendo necessário o emprego, já que estamos combatendo os nossos incêndios com as nossas aeronaves e equipamentos, então o ‘bambi-bucket’ vai ser disponibilizado junto com um helicóptero, sem prejuízo para o monitoramento em Mato Grosso do Sul", destacou Videira.

Aqui no Mato Grosso do Sul, os incêndios em Bonito e na região do Pantanal já foram controlados. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul possui ainda dois helicópteros e dois aviões ‘Air Tractor’, com capacidade de transporte de até 3,1 mil litros de água, especialmente equipados para combate a incêndios florestais.