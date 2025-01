Maus-tratos contra animais: o que fazer?

Animais foram resgatados / Divulgação

Na última quinta-feira, 23, dois cães em situação de abandono foram resgatados em Aquidauana pela equipe da Vigilância Sanitária e do Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com o apoio da Polícia Militar Ambiental. A ação ocorreu na rua Aurea Vieira de Almeida, no bairro Cidade Nova, após denúncias feitas por vizinhos à Secretaria de Saúde e à Polícia Militar Ambiental.

Os animais estavam em condições precárias e foram resgatados para receber os cuidados necessários. A situação foi tratada com urgência, considerando o sofrimento dos cães, que estavam sendo vítimas de maus-tratos.

A situação reflete a importância da população para denunciar e proteger os animais.

Como denunciar maus-tratos a animais

Para denunciar casos de maus-tratos a animais, a população deve descrever com detalhes o ocorrido, fornecer evidências como fotos ou vídeos, e informar o endereço do fato. As denúncias podem ser feitas nos seguintes canais:

- Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, no Ministério Público

- Site do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos estaduais

- Polícia Militar (número 190)

- Disque Denúncia (número 181)

- IBAMA (para animais silvestres) pelo número 0800 61 8080

- Safer Net (para crimes de crueldade ou apologia aos maus-tratos na internet)

Maus-tratos a animais são ações que causam dor ou sofrimento a animais, independentemente da espécie. São considerados maus-tratos:

Abandonar animais

Ferir, mutilar ou envenenar animais

Não dar comida ou água

Manter animais em locais insalubres

Não dar assistência veterinária

Obrigar animais a trabalhos excessivos

Instigar ou utilizar animais em brigas

Abuso sexual de animais

Os maus-tratos a animais, que envolvem ações ou omissões que causem dor ou sofrimento desnecessário, são considerados crimes pela Lei Federal nº 9.605/98. A denúncia pode ser feita na delegacia de polícia mais próxima ou nos órgãos municipais responsáveis pela vigilância sanitária, zoonoses ou meio ambiente.

É importante lembrar que o combate aos maus-tratos é um dever de todos, e a denúncia pode ajudar a proteger os animais de abusos e crueldades.