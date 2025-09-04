Máxima atinge 38ºC em Aquidauana nesta quinta

Céu será de muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas
Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima/O Pantaneiro
A quinta-feira (4) tem mínima de 19ºC tempo estável e sem previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 38ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, sem previsão de chuvas e tempo firme ao longo do dia.
Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 38ºC.
Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta quinta segue firme.
