04 de Setembro de 2025 • 07:18

Inmet

Máxima atinge 38ºC em Aquidauana nesta quinta

Céu será de muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 06:15

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima/O Pantaneiro

A quinta-feira (4) tem mínima de 19ºC tempo estável e sem previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 38ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, sem previsão de chuvas e tempo firme ao longo do dia.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta quinta segue firme.

