05 de Setembro de 2025 • 10:55

Inmet

Máxima atinge 39ºC em Aquidauana com chances de chuva hoje

Chuvas em áreas isoladas podem ocorrer durante a tarde

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 06:15

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A sexta-feira (5) tem mínima de 22ºC tempo estável e com previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pancadas de chuvas estão previstas durante a tarde e noite. Pode chover à noite também.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta sexta tem previsão de chuvas.

