Máxima atinge 39ºC em Aquidauana com chances de chuva hoje

Chuvas em áreas isoladas podem ocorrer durante a tarde
Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima
A sexta-feira (5) tem mínima de 22ºC tempo estável e com previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Pancadas de chuvas estão previstas durante a tarde e noite. Pode chover à noite também.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.
Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta sexta tem previsão de chuvas.
