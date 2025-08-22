Máxima chega a 38ºC nesta sexta em Aquidauana e região

Não deve chover na região do Pantanal nesta sexta-feira
Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro
A previsão em Aquidauana e região será de tempo claro e céu com nuvens nesta sexta-feira (22), mas sem previsão de chuvas, com máxima de 38ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, mas não o necessário para pancadas de chuvas.
Em Miranda, a máxima será de 38ºC hoje, com mínima de 21ºC. Não há previsão de chuvas.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 21ºC, com máxima de 37ºC e não chove.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 39ºC, sem chuvas. A mínima é de 21ºC, céu com muitas nuvens, mas não chove.
