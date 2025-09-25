Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 07:25

Inmet

Máxima chega aos 37ºC e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 23ºC, e a máxima prevista é de 37°C nesta quinta-feira (24), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Entretanto, não há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, sem previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Não Há previsão de chuvas.

