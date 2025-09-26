Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:41

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Máxima chega aos 37ºC em Aquidauana e região nesta sexta

Não há previsão de chuvas

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 23ºC, e a máxima prevista é de 37°C nesta sexta-feira (26), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Entretanto, não há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, sem previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Não Há previsão de chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 54 milhões

Clima e Biodiversidade

Pré-COP30 será sediada em Campo Grande no dia 30

Evento falará sobre oficina Bioma Pantanal

Inmet

Máxima chega aos 37ºC e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Publicidade

Segurança

Polícia Civil destina munições para a Guarda Municipal de Campo Grande

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de Hilux e SW4 em MS

Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado

Educação

IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo