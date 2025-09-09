Terça amanhece nublada e com chuvas em Aquidauana

Máxima chega aos 38ºC na cidade e região
Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro
A terça-feira (9) amanheceu um pouco mais fresca em Aquidauana e região, com chuvas registradas às 3h30. A mínima é de 22ºC.
O dia promete ser quente, com máxima de 38ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Pancadas de chuvas estão previstas durante a manhã. Pode chover à noite também.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 37ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.
Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta segunda tem previsão de chuvas.
