Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 06:46

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Terça amanhece nublada e com chuvas em Aquidauana

Máxima chega aos 38ºC na cidade e região

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A terça-feira (9) amanheceu um pouco mais fresca em Aquidauana e região, com chuvas registradas às 3h30. A mínima é de 22ºC.

O dia promete ser quente, com máxima de 38ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pancadas de chuvas estão previstas durante a manhã. Pode chover à noite também.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 37ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. O tempo nesta segunda tem previsão de chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Casos de pedofilia na Capital reacendem debate sobre proteção infantil

Setembro Amarelo

Em 2025, 80 adolescentes e jovens cometeram suicídio em MS

Modernização

MS já emitiu 500 mil novos modelos de identidades

Número é 17% da população estadual

Inmet

Há previsão de chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Publicidade

Sorte

Bolão de MS ganha mais de R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 220 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-262

Droga foi localizada em compartimento oculto durante abordagem em Terenos

Cidades

Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar

Parte da frota é composta por veículos zero quilômetro, alguns equipados com ar-condicionado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo