Máxima de 35ºC deve persistir nos próximos dias em Aquidauana

Praça dos Estudantes / Ronald Regis / O Pantaneiro

Até domingo (9), os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 35ºC em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 70% em todos os dias. Vale lembrar que, 20% é coloca em alerta toda a população de um clima considerado seco.



Conforme o instituto, também não há previsão de chuvas em nenhum dos dias dessa semana nos municípios.



Os dias ainda devem ficar bem claros com a presença do sol até domingo com céu de poucas nuvens.