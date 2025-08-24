Acessibilidade

24 de Agosto de 2025

Máxima é de 30ºC em Aquidauana hoje com temperatura em declínio

Nova frente fria chega ao Estado hoje

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 07:15

Atualizado em 24/08/2025 às 09:23

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Mais uma nova frente fria chega ao estado e começa mudar as temperaturas. Em Aquidauana, a mínima é de 13ºC, com máxima de 30°C, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há previsão de chuvas, mas a temperatura começa a cair ao longo do dia.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 21ºC, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 11ºC, também com chances de chuvas e máxima de 25ºC.

Já em Corumbá, faz 28ºC de máxima, mas a mínima registrada de 9ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.

