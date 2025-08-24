Máxima é de 30ºC em Aquidauana hoje com temperatura em declínio

Nova frente fria chega ao Estado hoje
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro
Mais uma nova frente fria chega ao estado e começa mudar as temperaturas. Em Aquidauana, a mínima é de 13ºC, com máxima de 30°C, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Não há previsão de chuvas, mas a temperatura começa a cair ao longo do dia.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 21ºC, com previsão de chuvas isoladas.
Miranda tem mínima de 11ºC, também com chances de chuvas e máxima de 25ºC.
Já em Corumbá, faz 28ºC de máxima, mas a mínima registrada de 9ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.
