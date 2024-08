Máxima é de 35ºC e alerta de baixa umidade do ar em Aquidauana

O Pantaneiro

A quarta-feira (14) em Aquidauana tem previsão de mínima de 13ºC, dia ensolarado e máxima de 35°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo mudou e voltou ao alerta de baixa umidade do ar, após a chuva da última sexta-feira em Mato Grosso do Sul. Portanto, o índice no município e região deve ficar em 10%, sendo que o ideal é 60%.

Em Miranda, a mínima é de 13ºC, com máxima de 31ºC e sem previsão de chuvas, além da baixa umidade do ar.

Bonito tem mínima de 13ºC e máxima de 31ºC, o sol aparece entre nuvens e não há chances de pancadas de chuvas.

Já em Corumbá, a máxima prevista é de 35ºC, e mínima de 13ºC. Também não há previsão de chuvas.