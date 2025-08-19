Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:05

Máxima é de 37ºC nesta terça em Aquidauana e região

Não chove e umidade do ar é baixa

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região será de tempo quente e seco nesta terça-feira (19), com máxima de 37ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Clima Tempo.

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Em Miranda, a máxima será de 37ºC hoje, com mínima de 18ºC. Também não deve chover.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 19ºC, com máxima de 35ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 37ºC, sem chances de chuvas. A mínima é de 19ºC.

