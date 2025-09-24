Máxima em Aquidauana chega aos 37ºC nesta quarta

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 18ºC, com máxima de 37°C nesta quarta-feira (24), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.

