24 de Setembro de 2025 • 09:24

Inmet

Máxima em Aquidauana chega aos 37ºC nesta quarta

Há previsão de chuvas isoladas

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 18ºC, com máxima de 37°C nesta quarta-feira (24), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

