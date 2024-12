Máxima prevista é de 34ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

As pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas continuam previstas para esta sexta-feira (13) em Aquidauana e região, com máxima de 34ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Miranda tem máxima prevista de 32ºC, mínima de 22ºC, com chances de chuvas durante o dia.

Bonito amanhece com termômetros registrando 23ºC, mas a máxima sobe para 32ºC, com pancadas de chuvas durante todo o dia.

Corumbá amanheceu com mínima de 23ºC e com máxima de 35ºC, com chances de chuva e trovoadas isoladas o dia todo.