Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 07:11

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Máxima prevista para esta terça-feira em Aquidauana é de 40°C

Pode chover a qualquer momento do dia

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 24ºC, e a máxima prevista é de 40°C nesta terça-feira (30), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Entretanto, há previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Previsão indica máxima de 40°C com chuvas a qualquer hora do dia em Aquidauana

Tempo

Aquidauana registra 40,7°C e umidade do ar em 14%

Acidente

Motorista embriagado e sem CNH é preso após invadir a rotatória da Pantaneta

Condutor não se feriu e foi levado à delegacia

Incêndio

Bombeiros apagam incêndio em residência na Vila 40

Publicidade

Concurso

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

ÚLTIMAS

Polícia

Suspeito é preso por lesão corporal em Aquidauana

Polícia Militar registrou casos de lesão corporal, droga e veículo adulterado

Bairro São Pedro

Homem com mandado de prisão é detido em conveniência de Aquidauana

Acusado foi localizado durante atendimento de ocorrência de som alto no Bairro São Pedro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo