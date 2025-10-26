Acessibilidade

26 de Outubro de 2025 • 11:42

Educação

MEC aplica hoje a prova nacional para docentes em todo o País

Segundo o Ministério da Educação, 1.508 municípios e 22 unidades da federação aderiram voluntariamente à prova

Da redação

Publicado em 26/10/2025 às 10:48

A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil / Agência Brasil

A Prova Nacional Docente (PND) será aplicada pela primeira vez neste domingo (26) em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília, conforme a descrição:

  • abertura dos portões: 12h
  • fechamento dos portões: 13h
  • início da prova: 13h30
  • término da prova: 19h

Ao todo, 1.086.914 de pessoas inscritas confirmadas farão a prova em 2025.

Apelidada de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame é voltado para estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação e para licenciados formados, interessados em ingressar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios que aderiram à PND.

A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil.

Locais de prova

O Cartão de Confirmação de Inscrição com o local da prova já está disponível no Sistema PND.

O documento traz o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta ainda se o participante terá atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no domingo, dia do exame.

A prova de domingo

Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição, em 2024, foca nos cursos de formação docente.

De acordo com o edital da PND 2025, a prova será composta por duas partes. A primeira trará questões sobre formação geral de todos os docentes e a outra será de componente específico.

A formação geral inclui 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

A parte específica conta com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e às habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Participantes

Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e do Rio de Janeiro (72.230).

Se considerados os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado por São Paulo (84.633), seguido pelo Rio de Janeiro (28.765) e por Brasília e demais cidades do DF (18.754).

A área de pedagogia foi a que recebeu o maior número de inscrições na PND com 560.576 pessoas confirmadas.

Em segundo lugar, figura a área de letras – português, com 73.187 confirmações; seguida de matemática (72.530) e de educação física (65.911).

Seleção de professores

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, explica que as redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes como mecanismo único ou complementar de seleção dos docentes que fizerem a PND.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que 1.508 municípios e 22 unidades da federação aderiram voluntariamente à prova.

As 22 redes de ensino estaduais são as seguintes: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

A PND

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

*As informações são da Agência Brasil.

