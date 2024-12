MEC divulga os locais de prova da reaplicação do Enem 2024

Enem é principal porta de entrada da universidade / MEC

Está disponível, na Página do Participante, o Cartão de Confirmação de Inscrição da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O cartão apresenta, entre outras informações, a data, o horário e o local de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento na última segunda-feira, 2 de dezembro.

Para visualizar e imprimir o cartão de confirmação, é necessário acessar o sistema do exame com login e senha únicos do Governo Federal (gov.br). Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.

A reaplicação é destinada a quem foi prejudicado por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital.

Enem PPL

O Inep também aplicará, nos dias 10 e 11 de dezembro, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024. As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular e ocorrem dentro das unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).