MEC reunirá equipes para apoiar retomada das aulas no RS

Gabinete esteve reunido na capital do estado / Divulgação

O Ministro de Estado Educação, Camilo Santana, afirmou que as equipes das Secretarias de Educação Básica (SEB) e de Educação Superior (Sesu) vão se reunir para apontar soluções rápidas para retomada das aulas no estado do Rio Grande do Sul e a reconstrução das escolas que foram afetadas pelas chuvas no estado. “ Nós vamos semana reunir as equipes e ver, de forma mais prática, como a gente já pode começar . Queremos encontrar elementos para viabilizar a recuperação mais rápida, menos burocrática. O importante agora é resgatar as pessoas o mais rápido possível. E retomar nossas escolas e as aulas no Rio Grande do Sul”, ressaltou .

Camilo Santana esteve neste domingo, 5 de maio, a o lado do P residente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre (RS), na comitiva presidencial , que contou com ministros e líderes dos poderes Legislativo e Judiciário. O Ministério da Educação (MEC) trabalha no mapeamento de estragos em escolas e instituições educacionais. Unidades dos Institutos Federais mais próximos à tragédia também atuam como ponto de distribuição de mantimentos e auxílio a desabrigados.

Na ocasião, o ministro levou sua solidariedade a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, e disse que eles podem contar com a s secretarias do Ministério da Educação para devolver ao povo gaúcho a educação. “Quero deixar aqui a minha solidariedade a todo o povo gaúcho e para todos que fazem educação no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos juntos recuperar todo estado e, principalmente, recuperar a educação, devolvendo as nossas escolas para as nossas crianças e jovens”, destacou.

Já a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, agradeceu a acolhida do Ministro Camilo Santana nes se processo de reconstrução do Rio Grande do Sul e por ter um olhar muito especial para educação . “ Gratidão ministro , em nome de todos os servidores da educação , profissionais da educação , diretores , professores , estudantes e famílias , que nesse momento precisam desse apoio ”, observou.

Além da ajuda humanitária imediata, o Governo Federal também está elaborando um plano de reconstrução para o estado. A Rede SUAS - Sistema Único de Assistência Social - está atuando em conjunto com os municípios para oferecer suporte em diferentes áreas, como saúde e educação.

Ações do governo federal em andamento

R$ 807,2 milhões em antecipação de pagamentos já previstos, como o Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e recursos da rede SUAS.

Cestas de alimentos: Foram empenhados R$ 8,3 milhões para a entrega de 52 mil cestas na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Serão distribuídas cerca de 4.500 cestas por dia. O MDS está solicitando mais R$ 7 milhões para aquisição de mais 45 mil cestas de alimentos.

Auxílio abrigamento: Foi liberado R$ 10 milhões para repasses aos municípios no atendimento às pessoas desalojadas e desabrigadas que requeiram acolhimento emergencial.

Rede SUAS: O cofinanciamento da rede SUAS foi antecipado para os dias 9 e 10 de maio, totalizando R$ 18,8 milhões.

Outras ações: O Governo Federal também está disponibilizando 2 mil cestas de alimentos para cozinhas solidárias que atenderão à população atingida pelas chuvas. As equipes do MDS estão em contato direto com a equipe estadual e equipes municipais orientando sobre o acesso aos recursos emergenciais e demais estratégias de proteção.

*Com informações do MEC.