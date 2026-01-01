Acessibilidade

01 de Janeiro de 2026 • 11:39

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

O prêmio, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, será sorteado às 9 horas (horário MS)

G1

Publicado em 01/01/2026 às 08:07

Atualizado em 01/01/2026 às 08:12

A Caixa informou, após uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quinta-feira (1°), às 10h, horário de Brasília. O sorteio estava previsto para as 22h da última quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pelas páginas da instituição nas redes sociais.

O prêmio, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

Por isso, precisaram de ajustes operacionais para realizarem o sorteio, a maior bonificação da história do concurso especial e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

