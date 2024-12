Mega-Sena acumula e 26 apostadores de MS acertam a quadra

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O prêmio geral da Mega-Sena acumulou em R$ 27 milhões, mas, 26 apostas sul-mato-grossenses embolsaram R$ 1.271,20 com o acerto de quatro das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.804, na noite de quinta-feira (5).

Os ganhadores são dos municípios de Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Os números 14, 24, 25, 31, 33, 60 compuseram a modalidade, que premiou 1.821 volantes com a quadra.

Já a quina teve 21 acertadores. O prêmio chegou a R$ 77.162,16 pelos cinco acertos.

Os valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediante a apresentação do comprovante original em uma das agências da estatal. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece às 19h de sexta (6).

É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também pela internet.