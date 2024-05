Mega-Sena acumula e 45 apostas de MS levam quina de R$ 1 mil

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Enquanto o prêmio principal acumula em R$ 37 milhões, 45 apostas registradas em Mato Grosso do Sul faturaram o montante de R$ 1.878,49 por acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.720 da Mega-Sena, na noite deste sábado (4). Os números 8, 15, 16, 23, 42 e 43 compuseram a modalidade.



A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio. Entre os municípios com acertadores estão: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.



Cada um deles poderá sacar o montante já no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da estatal. No âmbito nacional, outras 2.967 apostas faturaram a quina. Já a quadra teve 6.884 vencedores totais, sendo R$ 809,63 para cada um deles.



A próxima oportunidade de faturar com uma "fezinha" da estatal acontece às 19h de segunda-feira (6). Apostas podem ser registradas em agências lotéricas e pela internet até às 18h, no horário local.



Outros sorteios da noite - Com prêmio principal de R$ 178 milhões, o concurso 143 da Mais Milionária teve 21, 22, 30, 32, 44 e 50 como números sorteados. Já os trevos da modalidade foram 4 e 6. Acumulada em R$ 6.962.981.72, a Quina sorteou os números 10, 12, 24, 55 e 60 no concurso 6.432.



Tocantinópolis (TO) foi o time do coração no concurso 2.088 da Timemania. A modalidade ofertou R$ 1,55 milhão aos acertadores das dezenas: 33, 34, 43, 46, 56, 59 e 63. Já a Lotofácil disponibilizou o montante de R$ 1,7 milhões. O concurso 3.085 sorteou as dezenas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23 e 24. Por fim, a Dia de Sorte teve julho como mês sorteado. Os números do concurso 909 foram: 6, 7, 8, 25, 26, 30 e 31.