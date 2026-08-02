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SORTE

Mega Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões neste domingo

As apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas, horário de Brasília.

Agencia Brasil

Publicado em 02/08/2026 às 07:10

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Mega Sena / Agencia Brasil

O concurso 3.039 da Mega-Sena pode pagar neste domingo (2) R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas que forem sorteadas. O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

As apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas, horário de Brasília.

No último concurso, na quinta-feira (30), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas no concurso 3.038 foram 30,35,38,39, 46 e 50.

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