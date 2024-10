Mega-sena acumula e pode pagar R$ 25 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O resultado da Mega-Sena 2784 com prêmio de R$ 2.896.424,56 milhões foi divulgado nesta terça-feira (8), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 25 milhões no próximo sorteio que será realizado na sexta-feira (11).



Os números sorteados hoje foram: 27 - 30 - 35 - 44 - 57 - 59



28 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 56.155,17. Os 2.013 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.115,85 cada.