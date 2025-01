Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 11,5 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil



No sorteio do concurso 2.812 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (7), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$ 11,5 milhões para o próximo sorteio.



As dezenas sorteadas foram: 15 - 18 - 27 - 31 - 39 - 42.



Embora não tenha havido ganhadores na faixa principal, 30 apostas acertaram cinco números (quina), cada uma recebendo R$ 62.783,24. Além disso, 2.573 apostas acertaram quatro números (quadra), com prêmio individual de R$ 1.045,74.



O próximo sorteio da Mega-Sena está programado para quinta-feira (9), com um prêmio estimado em R$ 11,5 milhões.



As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou por meio do site oficial das Loterias Caixa.



A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.



A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, oferecendo aos apostadores a chance de ganhar prêmios milionários.



Para participar, basta escolher de seis a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



Quanto mais números selecionados, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.



Os prêmios são distribuídos para quem acerta quatro (quadra), cinco (quina) ou seis números (sena).



Os sorteios são realizados às 20h (horário de Brasília) e podem ser acompanhados ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.