Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O concurso 2858 da Mega-Sena, realizado no sábado (3) de maio de 2025, não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 20 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira, 6 de maio.



Números sorteados



As dezenas sorteadas foram: 08 – 18 – 27 – 28 – 48 – 52.



Premiação



Quina (5 acertos): 78 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 42.013,90.



Quadra (4 acertos): 5.555 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 842,76.



Próximo sorteio



O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2859, será realizado na terça-feira, 6 de maio de 2025, com prêmio estimado em R$ 20 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.



Para jogar, basta escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.



A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

