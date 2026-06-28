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SORTEIO

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 23 milhões

Dezenas sorteadas foram 13 - 39 - 42 - 44 - 47- 49

Agencia Brasil

Publicado em 28/06/2026 às 19:27

Atualizado em 28/06/2026 às 19:28

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Mega-sena / Marcelo Brandt/G1

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.024 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (27).

Os números sorteados foram 13 - 39 - 42 - 44 - 47- 49.

Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (30), está estimado em R$ 23 milhões.

A quina teve 38 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 32.595,94. Já a quadra registrou 2.123 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 961,71.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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