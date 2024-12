Mega-Sena acumula e prêmio principal vai a R$ 11 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Os números sorteados da Mega-Sena na noite de ontem (12) não deixaram nenhum brasileiro milionário.

O sorteio do concurso 2.807 ocorreu em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 11 milhões.

Veja os números sorteados: 08 - 25 - 49 - 52 - 55 - 56.

Mas, 18 ganhadores acertaram 5 números e vão embolsar R$ 104.535,16..

Já na quadra da Mega foram 2.025 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 1.327,43.

O próximo sorteio da Mega será no sábado (14).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

.